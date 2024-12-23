Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова перечислила психологические проблемы 13-летней дочери.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова объяснила, что её старшая дочь Ариела испытывает психологические проблемы, связанные с наступлением переходного возраста.

Жена рэпера Джигана считает, что её дочь-подросток страдает "жёстким неприятием себя". Блогер отметила, что не понимает, откуда у девочки могли развиться такие комплексы.

Непросто ребёнок справляется с популярностью и сопровождающим известность нападкам хейтеров. Самойлова рассказала, что с девочкой работает психолог, однако до конца избавиться от самокритики Ариеле не удаётся.

При этом блогер объяснила, что школа для наследницы является "зоной комфорта". Она очень любит посещать уроки, где у неё сформировался круг давних друзей из числа одноклассников.

У Самойловой и Джигана четверо детей — Ариела 2011 года рождения, Лея 2024 года рождения, Майя 2017 года рождения и Давид 2020 года рождения.

Ранее мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально из-за того, что девочка вступила в сложный переходный возраст.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.