Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые народные методы против слизней в хранилище
Как очистить салон автомобиля без химчистки
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм
Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами

Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери

1:22
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова перечислила психологические проблемы 13-летней дочери.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова объяснила, что её старшая дочь Ариела испытывает психологические проблемы, связанные с наступлением переходного возраста.

Жена рэпера Джигана считает, что её дочь-подросток страдает "жёстким неприятием себя". Блогер отметила, что не понимает, откуда у девочки могли развиться такие комплексы.

Непросто ребёнок справляется с популярностью и сопровождающим известность нападкам хейтеров. Самойлова рассказала, что с девочкой работает психолог, однако до конца избавиться от самокритики Ариеле не удаётся.

При этом блогер объяснила, что школа для наследницы является "зоной комфорта". Она очень любит посещать уроки, где у неё сформировался круг давних друзей из числа одноклассников.

У Самойловой и Джигана четверо детей — Ариела 2011 года рождения, Лея 2024 года рождения, Майя 2017 года рождения и Давид 2020 года рождения.

Ранее мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально из-за того, что девочка вступила в сложный переходный возраст.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою Аудио 
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Российский шоу-бизнес
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО Аудио 
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Простые народные методы против слизней в хранилище
Как очистить салон автомобиля без химчистки
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм
Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.