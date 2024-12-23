Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев объяснил, как строится его общение с бывшим соратником по группе Smash Владом Топаловым.

Фото: https://vk.com/smashforever by ВК-аккаунт группы Smash, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певцы Влад Топалов и Сергей Лазарев

Сергей Лазарев напомнил, что 23 года назад была создана одна из самых популярных подростковых музыкальный групп, дуэт Smash. Он отметил, что с начала 2000-х годов группа гремела на всю Россию и страны ближнего зарубежья.

Певец признал, что жизнь музыкального коллектива была недолгой, всего 3 года. Лазарев отметил, что сумел сохранить хороший отношения с Топаловым, несмотря на разрыв творчества.

"Но мы с Владькой всегда с большим теплом и благодарностью вспоминаем тот период, который подарил нам много эмоций, опыта, и, конечно же, зрительской любви", — написал певец в личном Telegram-канале.

Он поблагодарил Влада и Михаила Топалова за работу над дуэтом группы Smash и всех сопричастных.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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