Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash

Певец Сергей Лазарев объяснил, как строится его общение с бывшим соратником по группе Smash Владом Топаловым.
Сергей Лазарев напомнил, что 23 года назад была создана одна из самых популярных подростковых музыкальный групп, дуэт Smash. Он отметил, что с начала 2000-х годов группа гремела на всю Россию и страны ближнего зарубежья.
Певец признал, что жизнь музыкального коллектива была недолгой, всего 3 года. Лазарев отметил, что сумел сохранить хороший отношения с Топаловым, несмотря на разрыв творчества.
"Но мы с Владькой всегда с большим теплом и благодарностью вспоминаем тот период, который подарил нам много эмоций, опыта, и, конечно же, зрительской любви", — написал певец в личном Telegram-канале.
Он поблагодарил Влада и Михаила Топалова за работу над дуэтом группы Smash и всех сопричастных.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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