Ксения Бородина закатила роскошный праздник в честь дня рождения дочери

Телеведущая Ксения Бородина показала кадры с вечеринки в честь 9-летия младшей дочери Теоны.
Ксения Бородина опубликовала в социальный сетях снимки с праздника, посвящённого дню рождения дочки Теоны от Курбана Омарова.
Звезда "Дома-2" назвала наследницу "настоящим козерогом", которому свойственно целеустремлённость. Бородина отметила, что Теона отличается космическим характером.
"В тебе много энергии, сил, заряда бешеного, хочется за этим наблюдать и видеть твои успехи, те цели, что ты ставишь, всегда добиваешься своего. Сохрани в себе стержень, никогда не сдавайся и всегда иди к цели", — обратилась к дочери Ксения.
Бородина считает, что дочка унаследовала от неё мимику. Она пообещала поддерживать всегда наследницу, когда она станет взрослой.
"Если тебя кто обидит, мама придет с ноги дверь откроет, люблю тебя малышка моя. 9 лет уже", — написала телеведущая под кадрами, на которых девочка утром открывает приготовленные ей коробки с подарками.
Девочке заказали многоярусный торт розового цвета с игрушками. Весь праздник был оформлен в красно-розовых тонах.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.