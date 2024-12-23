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Ксения Бородина закатила роскошный праздник в честь дня рождения дочери

1:18
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина показала кадры с вечеринки в честь 9-летия младшей дочери Теоны.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина опубликовала в социальный сетях снимки с праздника, посвящённого дню рождения дочки Теоны от Курбана Омарова.

Звезда "Дома-2" назвала наследницу "настоящим козерогом", которому свойственно целеустремлённость. Бородина отметила, что Теона отличается космическим характером.

"В тебе много энергии, сил, заряда бешеного, хочется за этим наблюдать и видеть твои успехи, те цели, что ты ставишь, всегда добиваешься своего. Сохрани в себе стержень, никогда не сдавайся и всегда иди к цели", — обратилась к дочери Ксения.

Бородина считает, что дочка унаследовала от неё мимику. Она пообещала поддерживать всегда наследницу, когда она станет взрослой.

"Если тебя кто обидит, мама придет с ноги дверь откроет, люблю тебя малышка моя. 9 лет уже", — написала телеведущая под кадрами, на которых девочка утром открывает приготовленные ей коробки с подарками.

Девочке заказали многоярусный торт розового цвета с игрушками. Весь праздник был оформлен в красно-розовых тонах.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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