Продюсер Витаса объяснил странное поведение певца на концерте

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель Витаса отреагировал на обвинения певца в употреблении запрещённый веществ.

Фото: https://vk.com/public49946503 by ВК-аккаунт певца Витаса is licensed under public doman Певец Витас

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин объяснил странное поведение Витаса на концерте в КНР.

Он заверил, что артист не мог находиться на сцене в состоянии изменённого сознания. Продюсер напомнил, что в Китае употребление наркотиков карается смертной казнью.

Он объяснил, что выступление Витаса было харизматичным с элементами сценической театрализации.

"Это не только к Витасу не имеет отношения, но и к политике Китая. Тем более, это публичное выступление. А там это тема находится под таким жёстким контролем!" — цитирует слова Пудовкина "СтарХит".

Ранее разразился публичный скандал. Публика обратила внимание на то, что певец ведёт себя на сцене неестественно — вальяжно двигается и замирает. Это породило слухи о том. что певец якобы был нетрезв.

Уточнения

Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.



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