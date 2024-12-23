Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гордон заявила, что Анна Седокова крутила роман с её мужем, когда та была беременна
Как традиционные новогодние салаты сделать более полезными для здоровья
Пять рекордов за сутки: что удивительного показали Mitsubishi
Скидки на авиабилеты для многодетных и студентов: новые условия
Долгий прогрев двигателя: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
Президент Молдавии решила отыграться на Приднестровье, если Россия не поставит газ
Снег на участке: польза и опасности
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту

Жители деревни в Калужской области проснулись знаменитыми благодаря полюбившемуся россиянам сериалу

1:05
Шоу-бизнес

В 2019 году жители деревни Нижние Подгорочи, в Калужской области, проснулись знаменитыми. И всё благодаря сериалу "Жуки", о приключениях программистов из Москвы, оказавшихся далеко за пределами Третьего транспортного кольца для прохождения альтернативной службы.

Сериал Жуки
Фото: YouTube канал Кино Тег by Скриншот видео YouTube канала Кино Тег, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сериал Жуки

Создатели проекта отказались от использования павильонов и картонных декораций, предпочтя им атмосферу настоящей русской деревни Подгорочи. Именно это и стало ключом к успеху сериала, который полюбился зрителям.

"Новые жуки", созданные ТНТ и Norm Production, побили рекорды крупных федеральных каналов, получив долю рейтинга в 21,3%.

Помимо лихо закрученного сюжета, сериал радует здоровым чувством юмора и неожиданными лирическими линиями. Актёрский состав сериала тоже впечатляет: Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Игорь Верник и многие другие.

Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца
Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%
В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.