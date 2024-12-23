Жители деревни в Калужской области проснулись знаменитыми благодаря полюбившемуся россиянам сериалу

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2019 году жители деревни Нижние Подгорочи, в Калужской области, проснулись знаменитыми. И всё благодаря сериалу "Жуки", о приключениях программистов из Москвы, оказавшихся далеко за пределами Третьего транспортного кольца для прохождения альтернативной службы.

Фото: YouTube канал Кино Тег by Скриншот видео YouTube канала Кино Тег, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сериал Жуки

Создатели проекта отказались от использования павильонов и картонных декораций, предпочтя им атмосферу настоящей русской деревни Подгорочи. Именно это и стало ключом к успеху сериала, который полюбился зрителям.

"Новые жуки", созданные ТНТ и Norm Production, побили рекорды крупных федеральных каналов, получив долю рейтинга в 21,3%.

Помимо лихо закрученного сюжета, сериал радует здоровым чувством юмора и неожиданными лирическими линиями. Актёрский состав сериала тоже впечатляет: Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Игорь Верник и многие другие.

Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.



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