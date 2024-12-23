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Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а

0:53
Шоу-бизнес

Кети Топурия, известная в России и Грузии певица, солистка группы A'STUDIO, рассказала о своём отношении к современному шоу-бизнесу и молодым исполнителям.

Кети Топурия
Фото: YouTube канал A'Studio Official by Скриншот видео YouTube канала A'Studio Official, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кети Топурия

В подкасте "За деньги" Кети призналась, что не любит современную музыку и творчество молодых артистов. Из всех она выделила только одну певицу — Zivert. Относительно Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, Топурия высказалась критически.

"Если говорить о вокальных данных: у него есть голос, да, но, конечно, его имидж, направление, как артист он мне не по душе, не моего вкуса".

Напомним, что песни группы А'STUDIO в исполнении Кети Топурия, такие как "Улетаю", "Ангел" и "Вот она любовь", в своё время стали настоящими хитами и занимали верхние позиции в музыкальных чартах.

Уточнения

Ке́ти Топу́рия - грузинская и российская певица, солистка группы "А'Студио".

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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