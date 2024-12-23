Юлия Савичева рассказала, что её 7-летняя дочь верит в Деда Мороза

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ане, дочери певицы Юлии Савичевой семь лет, и она всё ещё верит в волшебство и чудеса. В этом году родители решили от имени Деда Мороза сделать ей особенный подарок — первый в её жизни дорогой смартфон.

Фото: YouTube канал LORA. TV. by Скриншот видео YouTube канала LORA. TV., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Савичева

"Надо письмо Деду Морозу — она его пишет, передаёт родителям. В этот раз она попросила телефон, как у родителей. Ей уже семь лет и чувствую, что пришло время. Мы скажем, что поговорили с Дедом Морозом, обсудили. Мне кажется, ещё годик и всё, потому что она уже начала понимать, что надо к родителям прийти и показать эту записку", — поделилась артистка.

К сожалению, из-за плотного рабочего графика 37-летняя певица не сможет провести много времени с близкими в праздничные дни. Весной она планирует выпустить новый альбом, но всё же на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" она сообщила, что в феврале отправится на семейный отдых.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта "Фабрика звёзд 2", участница конкурса "Евровидение-2004".



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