Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Ваши волосы нуждаются в этом: лучшие продукты с витамином А
Какие растения помогут улучшить почву под картофель: погреб под забит до потолка
Полезные растения-соседи: как сделать помидоры вкуснее
Секреты экономной закупки продуктов к Новому году
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Собака боится фейерверков? Проверенные способы, как отвлечь питомца
Как выбрать сорта томатов, которые не трескаются

Юлия Савичева рассказала, что её 7-летняя дочь верит в Деда Мороза

1:00
Шоу-бизнес

Ане, дочери певицы Юлии Савичевой семь лет, и она всё ещё верит в волшебство и чудеса. В этом году родители решили от имени Деда Мороза сделать ей особенный подарок — первый в её жизни дорогой смартфон.

Юлия Савичева
Фото: YouTube канал LORA. TV. by Скриншот видео YouTube канала LORA. TV., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Савичева

"Надо письмо Деду Морозу — она его пишет, передаёт родителям. В этот раз она попросила телефон, как у родителей. Ей уже семь лет и чувствую, что пришло время. Мы скажем, что поговорили с Дедом Морозом, обсудили. Мне кажется, ещё годик и всё, потому что она уже начала понимать, что надо к родителям прийти и показать эту записку", — поделилась артистка.

К сожалению, из-за плотного рабочего графика 37-летняя певица не сможет провести много времени с близкими в праздничные дни. Весной она планирует выпустить новый альбом, но всё же на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" она сообщила, что в феврале отправится на семейный отдых.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта "Фабрика звёзд 2", участница конкурса "Евровидение-2004".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою Аудио 
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Домашние животные
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Тик-токеры победили? Дональд Трамп пообещал не запрещать доступ к платформе Игорь Буккер Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Шаг за шагом: как обычная ходьба помогает бороться с депрессией
Тарасова высказалась о возможности отправки чемпионов России на Олимпиаду-2026
Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации
ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами
Влияние видеоигр на психику: что говорит наука
Российский генерал рассказал о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев воздушных хулиганах
Температура и снег: правила зимней обрезки деревьев
У пентхауса Ferragnez's City Life новый владелец: он футболист Серии А
Как использовать каждый угол на маленькой кухне и не потерять удобство
У Иды Галич исполнилась большая мечта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.