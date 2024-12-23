Журналисты не могут понять, где живёт семья Джорджа Клуни

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

63-летний голливудский актёр Джордж Клуни с женой Амаль, проводят свой отпуск в Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции.

Фото: YouTube канал Новости в Мире звёзд by Скриншот видео YouTube канала Новости в Мире звёзд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джордж и Амаль Клуни

Их финансовое положение и наличие в собственности нескольких объектов недвижимости в разных частях света позволяет им свободно путешествовать по всему миру, не ограничиваясь одним местом жительства.

Недавно журналисты попытались выяснить, где же всё-таки предпочитает жить эта звёздная пара. В их владении находится особняк в живописной деревне в Беркшире, на берегу Темзы, который дважды за последний год был наполовину затоплен из-за сильных дождей.

Также у них есть дом в Провансе и роскошная вилла в Италии, расположенная на берегу озера Комо. Кроме того, Клуни владеют недвижимостью в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.



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