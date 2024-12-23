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Экс-невестка Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге

1:03
Шоу-бизнес

Бывшая невестка Марии Шукшиной, Фрейя Зильбер, скончалась в Санкт-Петербурге. Её тело было обнаружено в квартире на Народной улице, рядом с ним лежали шприцы и трубка для курения смесей.

Мария Шукшина
Фото: YouTube канал Новости Шоу-Бизнеса by Скриншот видео YouTube канала Новости Шоу-Бизнеса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Шукшина

Фрейя Зильбер в 2017 году заявила на программе Андрея Малахова, что отцом её ребёнка является Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной. Звёздная пара игнорировала её слова, но после рождения ребёнка тест ДНК подтвердил родство.

Мария опубликовала пост с признанием внука, а в 2020 году рассказала, что Фрейя сама попросила принять ребёнка в семью. Семья приняла решение взять его на воспитание.

По данным Mash на Мойке, в петербургской квартире 26-летней Фрейи также обнаружили тело 32-летнего мужчины и девушку в тяжёлом состоянии с признаками острого отравления опиатами и метадоном. Тела погибших отправлены на экспертизу.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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