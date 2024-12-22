Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана

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Народный артист Российской Федерации Константин Хабенский впервые познакомил публику со своим подросшим сыном Иваном.

Фото: youtube.com by канал Роман Костомаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин Хабенский

21 декабря в МХТ им. Чехова состоялся вечер с участием давнего друга актёра, писателя Александра Цыпкина. Как сообщает "КП", во время своего выступления Константин Хабенский с радостью отметил, что в зале находится его самый главный зритель — сын Иван.

Известно, что Константин Хабенский нечасто берёт сына с собой на публичные мероприятия. Однако на этот раз он решил сделать исключение и порадовать своего наследника.

Артисту задали множество личных вопросов, в частности, о его знаменитой дикции. Хабенский с гордостью отметил, что его красивый бархатный голос — это дар, который он получил по наследству.

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Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



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