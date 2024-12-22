Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леру Кудрявцеву вывел из себя многожёнец из Владимирской области
Норвегия против: запрет на разведение мопсов и бульдогов
500 рублей за доработку машины: как избежать штрафа
Комфортный мини-кабинет в квартире: лайфхаки по обустройству
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Три способа расширить пространство в однокомнатной квартире
Почему ваша кошка не любит поездки и как с этим бороться
Катар угрожает остановить поставки газа в ЕС из-за штрафов
Как собаки без часов определяют время

Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева на съёмках популярного шоу

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире популярного телевизионного шоу "Аватар" телеведущая Лера Кудрявцева в довольно резкой форме отреагировала на шутку певца Сергея Лазарева, который высказался о её новом цвете волос.

Лера Кудрявцева
Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лера Кудрявцева

В студии артистка предстала с чёрными волосами, чем вызвала восхищение у многих коллег. Однако Сергей Лазарев не смог скрыть своего недовольства, заявив, что чёрный цвет ей не идёт.

Лера Кудрявцева не осталась в стороне и, в свою очередь, отметила, что карьера Лазарева "уже находится на нуле". Другие члены жюри не дали разгореться скандалу, превратив всё в шутку.

Певец, решив примириться с телеведущей, сказал, что она его "заводит" в образе брюнетки. После этих слов Лера Кудрявцева с лёгкой улыбкой на лице приняла извинения Сергея Лазарева.

Ранее Блейк Лайвли прокомментировала свой иск о домогательствах.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Российский шоу-бизнес
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России Аудио 
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Российский шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
БРСД Pukguksong-2. Полярная звезда из КНДР подсветит армии Украины Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Три пальмы, которые идеально подходят для квартиры
Как собаки без часов определяют время
Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева на съёмках популярного шоу
Юрий Лоза сравнил ремиксы советских фильмов с тухлой селёдкой
Мощная грудь и крепкое тело в любом возрасте гарантированы. Упражнение для силачей
Самообучение человеческого мозга становится все ближе
Оставить седину или покрасить? Секреты ухода за волосами без пигмента
Учёные назвали пять полезных продуктов для сердца
Блейк Лайвли прокомментировала иск о домогательствах
Мать и сестра Агаты Муцениеце приехали в Россию: по какому поводу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.