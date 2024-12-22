Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева на съёмках популярного шоу

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В эфире популярного телевизионного шоу "Аватар" телеведущая Лера Кудрявцева в довольно резкой форме отреагировала на шутку певца Сергея Лазарева, который высказался о её новом цвете волос.

Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лера Кудрявцева

В студии артистка предстала с чёрными волосами, чем вызвала восхищение у многих коллег. Однако Сергей Лазарев не смог скрыть своего недовольства, заявив, что чёрный цвет ей не идёт.

Лера Кудрявцева не осталась в стороне и, в свою очередь, отметила, что карьера Лазарева "уже находится на нуле". Другие члены жюри не дали разгореться скандалу, превратив всё в шутку.

Певец, решив примириться с телеведущей, сказал, что она его "заводит" в образе брюнетки. После этих слов Лера Кудрявцева с лёгкой улыбкой на лице приняла извинения Сергея Лазарева.

Ранее Блейк Лайвли прокомментировала свой иск о домогательствах.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».





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