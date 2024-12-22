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Блейк Лайвли прокомментировала иск о домогательствах

0:53
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская актриса Блейк Лайвли, известная по фильму «Всё закончится на нас», выступила с заявлением, в котором пояснила свои обвинения в адрес режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах и попытках уничтожить её карьеру.

Блейк Лайвли
Фото: youtube.com by канал Johnny B, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блейк Лайвли

В своём обращении к общественности актриса подчеркнула, что её иск направлен на раскрытие тайны тактики возмездия, используемой теми, кто стремится навредить людям, рассказывающим о неправомерном поведении. Она также выразила надежду, что её иск поможет защитить других, кто может стать объектом преследований.

Блейк Лайвли утверждает, что поведение коллеги на съёмочной площадке причиняло ей эмоциональную боль.

Ранее стало известно, что мать и сестра актрисы Агаты Муцениеце прибыли в Россию из Латвии.

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), урождённая Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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