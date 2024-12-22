Мать и сестра Агаты Муцениеце приехали в Россию: по какому поводу

Мать и сестра актрисы Агаты Муцениеце приехали в Россию, чтобы отметить Новый год. Они прилетели из Латвии.
Агата Муцениеце вместе с дочерью Мией отправились встречать родных. Девочка заранее подготовилась к встрече с бабушкой и тётей и даже нарисовала плакат с надписью "С приездом!".
Агата Муцениеце, которая сейчас судится с бывшим мужем за местожительство сына Тимофея, не смогла сдержать эмоций и расплакалась, увидев близких.
Актриса родилась в Риге в 1989 году. Некоторые из её родственников остались жить в Латвии.
Недавно стало известно, что у Муцениеце роман с музыкантом Петром Дрангой. Мужчина уже познакомил артистку со своими родителями.
Ранее стало известно, что Джастин Бибер преподнёс жене подарок со смыслом.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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