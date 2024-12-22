Джастин Бибер подарил жене Хейли кольцо со скрытым смыслом

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский певец Джастин Бибер сделал неожиданный и трогательный подарок своей супруге Хейли Бибер — кольцо с камнями-талисманами.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Джастина Бибера в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джастин Бибер с женой Хейли

Модель, ставшая матерью в августе 2024 года, поделилась этим ювелирным украшением в своём блоге, раскрыв его глубокий смысл. В частности, она продемонстрировала кольцо, инкрустированное хризолитом и топазом, которые символизируют её и их общего сына Джека, родившегося в августе.

Выбор этих минералов не был случайным: топаз является талисманом Хейли, который был выбран по дате её рождения — 22 ноября. А хризолит, в свою очередь, стал талисманом для их четырёхмесячного сына, который родился в августе.

Для Джастина и Хейли это первый опыт родительства, и они назвали своего первенца Джеком Блюзом Бибером.

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Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



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