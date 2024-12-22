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Самбурская кардинально сменила имидж и не смогла скрыть своего ужаса

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская поделилась в своём блоге, что была вынуждена вновь изменить свой образ — на этот раз она коротко подстриглась.

Настасья Самбурская
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

В видео, опубликованном в её аккаунте, она запечатлела себя с новой причёской, а её глаз нервно дёргался. По её словам, именно такая реакция возникла у неё на полученный результат.

"Вот моя реакция после того, как я снова подстриглась под мальчика. Это была вынужденная мера, я не могла поступить иначе", — объяснила актриса.

Позже она рассказала, что первая реакция ужаса прошла, и она более внимательно рассмотрела свой новый образ. Она уверена, что с помощью красивых серёжек и красной губной помады можно исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что Анна Нетребко получила престижную премию на итальянском фестивале.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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