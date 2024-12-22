Анна Нетребко получила престижную награду на фестивале в Италии

Оперная певица Анна Нетребко была награждена на фестивале "Пуччини" в итальянском городе Торре дель Лаго.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Нетребко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Нетребко

Она стала почётной гостьей этого ежегодного мероприятия, где чествуют оперных исполнителей, внесших значительный вклад в творчество Джакомо Пуччини.

Анна Нетребко вышла на сцену в коралловом платье с коричневым поясом на талии. В заявлении дирекции фестиваля она была отмечена как "самый известный сопрано в мире" и обладательница "уникального голоса".

"Я хотела бы выразить огромную благодарность за премию Пуччини! Для меня большая честь стать её 56-м лауреатом", — сказала Анна Нетребко со сцены.

На фестивале артистка исполнила наиболее известные партии из опер Пуччини, включая "Турандот", "Мими", "Манон Леско", "Тоска" и "Мюзетта".

Ранее стало известно, что невестка Наташи Королёвой не пригласила певицу на свой день рождения.

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.