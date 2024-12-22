Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Невестка певицы Наташи Королёвой, Мелисса Глушко, не пригласила свою знаменитую свекровь на свой день рождения.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Мелиссы Валынкиной в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наташа Королева и Тарзан с сыном и невесткой

Недавно девушка отпраздновала своё 24-летие в одном из московских ресторанов, куда пригласила своих близких и друзей. Среди гостей праздника был и её муж Архип Глушко.

Однако интернет-пользователи заметили, что на мероприятии не было ни Наташи Королёвой, ни Сергея Глушко. На опубликованных кадрах их не оказалось.

"Кто красиво работает, тот красиво отдыхает! Фееричная встреча дня рождения в кругу красивой компании, в роскошном ресторане", — подписала фотографии Мелисса.

Архип Глушко женился на своей возлюбленной этим летом. Позднее Наташа Королёва признавалась, что не сразу приняла девушку, но впоследствии смогла увидеть в ней "прекрасного лебедя".

Ранее Ян Цапник рассказал, как получил роль в сериале "Бригада".

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель, заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



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