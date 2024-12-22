Актёр Ян Цапник раскрыл, как получил роль в известном телесериале с Сергеем Безруковым

Актёр Ян Цапник рассказал, что сам попросил о роли в популярном сериале "Бригада".

Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ян Цапник

В эфире "Шоу Воли" он вспомнил, что в то время уже был востребован в театре, но его кинокарьера не складывалась. Из-за этого ему приходилось постоянно ходить по "Мосфильму" и спрашивать о работе.

Однажды он встретил съёмочную группу сериала "Бригада", в частности, режиссёра Алексея Сидорова.

"Я открыл дверь с ноги, и там сидел какой-то странный человек. Оказалось, что это был режиссёр Алексей Сидоров. Я спросил его: "Нужны ли хорошие артисты?". Он ответил: "Нужны!". Тогда я сказал: "Тогда бери!". Так меня и утвердили на роль", — поделился Ян Цапник.

В сериале он сыграл Артура Вениаминовича Лапшина — предпринимателя и бывшего соседа Пчелы.

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Уточнения

Ян Ю́рьевич Ца́пник (род. 15 августа 1968, Иркутск, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.



«Бригада» — российский криминальный телесериал 2002 года; состоит из 15 серий, охватывающих события в период с 1989 по 2000 годы.



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