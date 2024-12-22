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Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Невеста народного артиста Российской Федерации Григория Лепса, Аврора Киба, поделилась в социальных сетях, что с нетерпением ждёт его концерта.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Музыкант ежегодно проводит гала-концерт "Рождество с Григорием Лепсом", который впервые состоялся в 2015 году. В этот раз гостями мероприятия станут Стас Михайлов, Ярослав Дронов (Шаман), Анна Asti, Люся Чеботина и другие.

18-летняя Аврора, которая учится в Лондоне, опубликовала в блоге фотографию с Григорием Лепсом и подчеркнула, что не пропустит этот праздник.

Сам артист признавался, что уже приготовил подарок для своей возлюбленной, но в новогоднюю ночь будет занят работой до самого утра. Он надеется найти время, чтобы вручить ей этот презент.

Ранее Дима Масленников поделился подробностями своей личной жизни.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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