Блогер Дима Масленников раскрыл детали личной жизни: закрутилось, завертелось

Блогер-миллионник Дима Масленников признался, что больше не одинок. По его словам, он встретил девушку, с которой готов строить отношения.
Дима Масленников стал гостем YouTube-шоу "Девичник" и рассказал о своей нынешней избраннице.
"Мне понравилась девушка. Она интересная по общению, она красивая. Она умная. Она заботливая. С ней у меня есть какой-то вайб", — поделился он.
Блогер отметил, что давно был знаком с возлюбленной и испытывал к ней симпатию. Он решил позвать её на ужин, после чего они решили быть вместе.
В завершении Масленников отметил, что считает, что готов строить нормальные отношения.
Ранее Михаил Боярский назвал себя сварливым старикашкой.
Дми́трий Андре́евич (Ди́ма) Ма́сленников (род. 21 декабря 1994, Усть-Катав, Челябинская область) — российский видеоблогер, музыкант, автор-исполнитель, ресторатор (в прошлом), телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.