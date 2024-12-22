Блогер Дима Масленников раскрыл детали личной жизни: закрутилось, завертелось

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Блогер-миллионник Дима Масленников признался, что больше не одинок. По его словам, он встретил девушку, с которой готов строить отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара

Дима Масленников стал гостем YouTube-шоу "Девичник" и рассказал о своей нынешней избраннице.

"Мне понравилась девушка. Она интересная по общению, она красивая. Она умная. Она заботливая. С ней у меня есть какой-то вайб", — поделился он.

Блогер отметил, что давно был знаком с возлюбленной и испытывал к ней симпатию. Он решил позвать её на ужин, после чего они решили быть вместе.

В завершении Масленников отметил, что считает, что готов строить нормальные отношения.

Ранее Михаил Боярский назвал себя сварливым старикашкой.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич (Ди́ма) Ма́сленников (род. 21 декабря 1994, Усть-Катав, Челябинская область) — российский видеоблогер, музыкант, автор-исполнитель, ресторатор (в прошлом), телеведущий.



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