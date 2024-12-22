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Михаил Боярский назвал себя злобным и сварливым старикашкой

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал, что не испытывает смущения по поводу своего возраста и не стремится выглядеть моложе.

Михаил Боярский
Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Боярский

26 декабря актёру исполнится 75 лет, и он с иронией называет себя "злобным, сварливым старикашкой". Михаил Боярский гордится тем, что дожил до этого возраста.

"Если бы мне не было 75, я бы не увидел всех своих внуков и не провёл столько времени с друзьями. Не только я старею — мои близкие и знакомые тоже становятся старше", — поделился он.

Михаил Боярский считает, что в пожилом возрасте проще находить общий язык с окружающими людьми, так как в это время мы начинаем больше ценить жизнь.

Ранее Константин Хабенский делился своим мнением о том, верит ли он в Деда Мороза.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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