Константин Хабенский рассказал, верит ли он в Деда Мороза

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Народный артист Российской Федерации Константин Хабенский с полной уверенностью заявляет, что верит в существование Деда Мороза. Он убеждён, что актёрам, которые сомневаются в существовании сказочного персонажа, стоит задуматься о своём месте в профессии.

Фото: youtube.com by канал Роман Костомаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин Хабенский

Константин Хабенский поделился, что на Новый год он хотел бы попросить у Деда Мороза, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился как можно скорее.

"Чтобы после этих тяжёлых событий люди как можно быстрее пришли в себя. И мы бы осознали, что песня "Пусть всегда будет солнце" — это не просто детская песенка, в её простых словах скрывается глубокий смысл", — сказал артист.

Осенью Хабенский рассказывал, что после успеха фильма "Ночной дозор" его неоднократно приглашали сниматься в Голливуде. Однако он отказывался от участия в проектах, которые, по его мнению, имели "третьесортное представление о России".

Ранее Кейт Миддлтон выступила с рождественским посланием.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



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