Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 способов эффективно избавиться от пауков в квартире
Эти ошибки в зимнем уходе за кожей могут усугубить проблемы
Михаил Боярский назвал себя злобным и сварливым старикашкой
В каких профессиональных областях на Ямале зарплаты выросли больше всего
Почему кошки отказываются от лотка и как это исправить
Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов, которые не ломаются
Семь простых шагов к уменьшению воспаления в организме — меняем образ жизни
Перетренированность: как избежать ошибок после тренировки
Садальский почтил память своего погибшего при странных обстоятельствах племянника

Константин Хабенский рассказал, верит ли он в Деда Мороза

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Константин Хабенский с полной уверенностью заявляет, что верит в существование Деда Мороза. Он убеждён, что актёрам, которые сомневаются в существовании сказочного персонажа, стоит задуматься о своём месте в профессии.

Константин Хабенский
Фото: youtube.com by канал Роман Костомаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Хабенский

Константин Хабенский поделился, что на Новый год он хотел бы попросить у Деда Мороза, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился как можно скорее.

"Чтобы после этих тяжёлых событий люди как можно быстрее пришли в себя. И мы бы осознали, что песня "Пусть всегда будет солнце" — это не просто детская песенка, в её простых словах скрывается глубокий смысл", — сказал артист.

Осенью Хабенский рассказывал, что после успеха фильма "Ночной дозор" его неоднократно приглашали сниматься в Голливуде. Однако он отказывался от участия в проектах, которые, по его мнению, имели "третьесортное представление о России".

Ранее Кейт Миддлтон выступила с рождественским посланием.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Российский шоу-бизнес
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов, которые не ломаются
Константин Хабенский рассказал, верит ли он в Деда Мороза
Перетренированность: как избежать ошибок после тренировки
Семь простых шагов к уменьшению воспаления в организме — меняем образ жизни
Садальский почтил память своего погибшего при странных обстоятельствах племянника
Интеллектуальные очи — Looktech AI представляет очки с встроенным ИИ
Почему лёд на Байкале издаёт странные звуки?
Кейт Миддлтон заговорила о собственной уязвимости после победы над раком
Скандально известный психолог Степанова заявила, что Анна Седокова рушит судьбы мужчин
Деревянко не мог оторваться от возлюбленной на премьере Волшебника Изумрудного города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.