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Кейт Миддлтон заговорила о собственной уязвимости после победы над раком

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

В своём рождественском послании принцесса Кейт Миддлтон подчеркнула, что зимние праздники — это время, когда стоит сосредоточиться на действительно важных вещах.

Кейт Миддлтон
Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кейт Миддлтон

По её словам, в это особое время люди отдыхают от повседневной рутины и наполняют свои сердца любовью, прощением и всеми радостями, которые приносит с собой дух Рождества. Также принцесса отметила, что важно не забывать о чувствах других.

"Это также напоминает нам о нашей собственной уязвимости и о том, как важно проявлять и получать сочувствие, а также о том, насколько мы нужны друг другу, несмотря на все наши различия", — отметила Кейт Миддлтон.

Супруга принца Уильяма заверила, что любовь намного важнее страха, потому что она добра и всепрощающа.

В сентябре Кейт Миддлтон сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее Вероника Степанова высказалась об Анне Седоковой.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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