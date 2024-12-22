Кейт Миддлтон заговорила о собственной уязвимости после победы над раком

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В своём рождественском послании принцесса Кейт Миддлтон подчеркнула, что зимние праздники — это время, когда стоит сосредоточиться на действительно важных вещах.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кейт Миддлтон

По её словам, в это особое время люди отдыхают от повседневной рутины и наполняют свои сердца любовью, прощением и всеми радостями, которые приносит с собой дух Рождества. Также принцесса отметила, что важно не забывать о чувствах других.

"Это также напоминает нам о нашей собственной уязвимости и о том, как важно проявлять и получать сочувствие, а также о том, насколько мы нужны друг другу, несмотря на все наши различия", — отметила Кейт Миддлтон.

Супруга принца Уильяма заверила, что любовь намного важнее страха, потому что она добра и всепрощающа.

В сентябре Кейт Миддлтон сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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