Скандально известный психолог Степанова заявила, что Анна Седокова рушит судьбы мужчин

Известный психолог Вероника Степанова, которая часто делает неоднозначные заявления, назвала певицу Анну Седокову "чёрной вдовой" после трагической гибели баскетболиста Яниса Тиммы.
Степанова утверждает, что экс-солистка группы "ВИА Гра" использовала бессознательные манипуляции, чтобы эмоционально истощить спортсмена.
"Аня, как и другие чёрные вдовы, с помощью бессознательных манипуляций эмоционально опустошает и доводит до отчаяния своих жертв. Как вы можете заметить, мужчины не всегда способны выдержать такой натиск", — сказала она.
Психолог считает, что Янис Тимма, который оставил ради Анны Седоковой первую жену с годовалым ребёнком, должен был быть готов к банкротству и предательству со стороны певицы.
После трагической смерти Яниса Тиммы Анна Седокова оказалась в больнице, и остаётся неизвестным, в каком состоянии находится артистка.
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А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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