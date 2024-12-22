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Скандально известный психолог Степанова заявила, что Анна Седокова рушит судьбы мужчин

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный психолог Вероника Степанова, которая часто делает неоднозначные заявления, назвала певицу Анну Седокову "чёрной вдовой" после трагической гибели баскетболиста Яниса Тиммы.

Анна Седокова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

Степанова утверждает, что экс-солистка группы "ВИА Гра" использовала бессознательные манипуляции, чтобы эмоционально истощить спортсмена.

"Аня, как и другие чёрные вдовы, с помощью бессознательных манипуляций эмоционально опустошает и доводит до отчаяния своих жертв. Как вы можете заметить, мужчины не всегда способны выдержать такой натиск", — сказала она.

Психолог считает, что Янис Тимма, который оставил ради Анны Седоковой первую жену с годовалым ребёнком, должен был быть готов к банкротству и предательству со стороны певицы.

После трагической смерти Яниса Тиммы Анна Седокова оказалась в больнице, и остаётся неизвестным, в каком состоянии находится артистка.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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