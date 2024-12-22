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Деревянко не мог оторваться от возлюбленной на премьере Волшебника Изумрудного города

0:56
Шоу-бизнес

В кинотеатре "Октябрь" состоялась звёздная премьера фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". На просмотр пришли актёры и инфлюенсеры. Кто с детьми, кто с подругами, а кто-тои в гордом одиночестве.

Павел Деревянко
Фото: Канал t.me/talking_pumpkin/ by Скриншот канала t.me/talking_pumpkin/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Деревянко

48-летний российский актёр Павел Деревянко появился на мероприятии со своей подругой и не мог отвести взгляд от избранницы, талантливого дизайнера Зои Фуць, которая младше актёра на четырнадцать лет.

Актёр ранее рассказывал, что изначально они были просто друзьями, но затем он осознал, что Фуць — "лучшая женщина". Примечательно, что начало их отношений было инициировано самой Зоей.

Она написала ему первая, спустя год после его развода. Однако её внимание к нему возникло гораздо раньше, после просмотра первого сезона сериала "Беспринципные".

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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