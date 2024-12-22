Звезда советской новогодней комедии раскрыла, на что тратит много денег

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народная артистка России Ольга Науменко, известная по роли Гали в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", рассказала, что стремится ухаживать за собой ежедневно и круглосуточно.

Фото: youtube.com by канал Игорь Быстров (Любимые сцены советского кино), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Науменко

В этом году актриса отметила 75-летие и поделилась своими секретами по уходу за внешностью.

"Я трачу очень много денег на косметику и стараюсь пробовать всё новое. Сейчас появилось огромное количество средств, которые действительно работают", — поделилась она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Также Ольга Науменко вспомнила, что после выхода фильма её никто не узнавал в метро, несмотря на то, что картина стала всенародно любимой. Однако актриса не теряет оптимизма и продолжает активно работать, оставаясь востребованной в своей профессии.

Ранее Виктория Боня попросила не делать из неё предательницу.

Уточнения

О́льга Никола́евна Нау́менко (род. 6 декабря 1949, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка России (2005).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.