Виктория Боня попросила не делать из неё предателя: ваши попытки неуместны

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в своём Telegram-канале прокомментировала недавние призывы проверить её на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ) после поездки в Саудовскую Аравию на бой украинского боксёра Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Боня

Телеведущая напомнила, что уже 12 лет живёт в Европе, но имеет только одно гражданство — российское. Она подчеркнула, что всегда и везде поддерживает свою страну.

Также она попросила не называть её предательницей из-за того, что она отправилась за границу посмотреть на поединок. По её словам, спорт должен быть вне политики.

"Я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. К тому же я, как никто другой, сталкиваюсь с хейтом, живя в Европе. <…> Ваши жалкие попытки сделать из меня предателя Родины просто неуместны", — отметила блогерша.

Виктории Боне, поздравившей Александра Усика с победой, напомнили о его нелицеприятных высказываниях в адрес россиян.

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Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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