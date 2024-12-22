Оксана Самойлова рассказала, как Джигану удалось похудеть на 40 кг за год

Блогерша Оксана Самойлова поделилась с поклонниками, что её супруг, рэпер Джиган, решил изменить свой образ жизни, чтобы сбросить лишний вес.
Она рассказала, что, помимо занятий в тренажёрном зале, артист придерживается строгой диеты. Оксана решила продемонстрировать поклонникам, как выглядит обычный приём пищи Джигана.
Судя по всему, в обеденное меню Джигана входят суп из краснокочанной капусты и курицы, печёная тыква, паштет из фасоли, салат из петрушки и кейла, домашние куриные сосиски и отварная говядина. Однако, по словам блогерши, музыкант всё время ест с грустным лицом.
"Если бы все так кушали, все были бы грустными", — комментирует свой рацион расстроенный Джиган.
Рэпер заверил, что следит за своим здоровьем и весом, поэтому регулярно посещает личного врача.
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Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.
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