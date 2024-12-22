Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО

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Блогерша Елена Блиновская, которая отбывает наказание за неуплату налогов и отмывание денег, не будет лишена праздничного настроения в Новый год. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал правозащитник Иван Мельников.

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Блиновская

По словам Мельникова, администрация СИЗО №6 "Печатники" традиционно устраивает утренники для сотрудников, приглашая Деда Мороза и Снегурочку. Подследственные тоже могут организовать нешумные мероприятия в своих камерах.

Правозащитник подчеркнул, что осуждённые имеют возможность создать праздничную атмосферу своими руками, изготовив ёлку из подручных материалов — бумаги или фруктов. При этом арестанты могут получать посылки от родственников и друзей без привязки к празднику.

Самые состоятельные правонарушители могут заказать готовую еду к Новому году: стейк из семги обойдётся в 3350 рублей, тушенный кролик — в 3999 рублей, а баночка красной икры — в 7300. Остальные же могут приготовить что-то самостоятельно.

Ранее Кристина Орбакайте поделилась кадрами, как украшает ёлку вместе с дочерью и мужем.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.





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