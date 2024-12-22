Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме

Певица Кристина Орбакайте поделилась в своём личном блоге видео, на котором она вместе с семьёй украшает новогоднюю ёлку.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain Кристина Орбакайте

На видео можно увидеть, как Кристина, её супруг и дочь развешивают на ёлке разноцветную гирлянду и новогодние игрушки.

"Мы и ёлка. Всех с наступающим! Мира и добра", — обратилась к своим подписчикам дочь Аллы Пугачёвой.

Поклонники в ответ поздравили Кристину Орбакайте и её родных с наступающим праздником. Они отметили, что певица украсила дом "без излишеств, по-семейному".

В уходящем году Кристина Орбакайте рассказала, что не планирует больше выступать в России. Она выразила надежду, что дождётся "лучших времён".

Ранее Ксения Бородина поздравила свою дочь с днём рождения.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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