Ксения Бородина публично обратилась к младшей дочери: сохрани в себе стержень

Телеведущая Ксения Бородина в своём личном блоге поздравила младшую дочь Теону с днём рождения. Она с радостью отметила, что девочка очень похожа на неё.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В опубликованном сообщении Ксения рассказала об особенностях характера своей дочери и подчеркнула, что у Теоны невероятная энергия.

"Сохрани в себе стержень, никогда не сдавайся и всегда иди к цели. Я вижу в тебе себя, ты порой очень похожа на меня в своей мимике, а это значит, что ты — моё продолжение", — написала телеведущая.

Ксения также заверила, что будет стараться помогать дочери в том, что ей по силам.

У Ксении Бородиной две дочери от разных мужей. Теона появилась на свет в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Недавно телеведущая призналась, что мечтает о рождении третьего ребёнка.

Ранее Михаил Боярский заявил о намерении завершить карьеру.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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