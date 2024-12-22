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Михаил Боярский планирует завершить актёрскую карьеру

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился своими планами на будущее в рамках программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Михаил Боярский
Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Боярский

Он отметил, что не планирует продолжать сниматься в кино и играть в театре, ссылаясь на свой возраст. Артист считает, что не стоит "гневить Бога".

Боярский не исключает возможности работы, но не стремится вернуться на сцену.

"Если сейчас что-то будет, я, конечно, не откажусь. То, что по силам ещё, чтобы память была не как у Байдена, а чтобы я мог запомнить текст и не засыпать на сцене", — заявил актёр.

Также в рамках программы Михаил Боярский рассказал, что не собирается помогать своей внучке Катерине продвигаться в шоу-бизнесе, так как уверен, что знаменитая фамилия может только помешать девушке.

Ранее стало известно, что актрису Викторию Боню просят проверить на финансирование ВСУ.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РФ (2024).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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