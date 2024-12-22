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Викторию Боню требуют проверить на финансирование ВСУ: в чём провинилась блогерша

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогершу Викторию Боню просят проверить на предмет финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) после её поездки в Саудовскую Аравию, где она встретилась с украинским боксёром Александром Усиком.

Виктория Боня
Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Боня

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, общественники уже готовят соответствующие обращения в прокуратуру.

Виктория Боня посетила Эр-Рияд, чтобы увидеть бой Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. Она поздравила украинца с победой и даже сфотографировалась с его чемпионским поясом.

Однако интернет-пользователи напомнили Боне, что Усик неоднократно высказывался в оскорбительном тоне о россиянах и называл себя врагом России. Кроме того, на взвешивании перед боем он вышел с флагом "Азова"*, террористической организации, запрещённой в России.

Также на мероприятии присутствовала певица Светлана Лобода, которая покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, где будет отмечать Новый год Лариса Долина.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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