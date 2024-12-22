Лариса Долина будет отмечать Новый год в проданной мошенникам квартире

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Народная артистка России Лариса Долина поделилась своими планами на встречу Нового года в пятикомнатной квартире, которую она продала мошенникам.

Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Долина

В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ певица продемонстрировала, что уже украсила ёлку и с нетерпением ждёт праздника в родных стенах.

"У меня был непростой год, но я справилась с ним", — уверенно заявила Лариса Долина.

Исполнительница не боится публичной критики, так как считает, что равнодушие пугает гораздо больше.

Лариса Долина стала жертвой мошенников, которым спустя несколько месяцев переговоров продала квартиру в столице стоимостью около 200 миллионов рублей. Организаторы этого преступления до сих пор не найдены.

Ранее Татьяна Буланова также рассказала о своих двух разводах.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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