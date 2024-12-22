Татьяна Буланова откровенно рассказала о двух разводах: я осознавала, что будет только хуже

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова поделилась своей историей о том, как ушла от первого мужа, продюсера Николая Тагрина, к другому мужчине. Со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым, ей было тяжело жить из-за его специфического характера.

Фото: youtube.com by канал Павел Покидко | Здоровье и Развитие, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

Татьяна призналась, что не смогла обманывать первого супруга, но даже спустя много лет им удалось сохранить деловые отношения. Однако от второго мужа она долгое время не решалась уйти, хотя и хотела этого.

"Со вторым мужем было тяжело жить, он человек специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребёнок, а я придерживаюсь старых укладов. Плюс я понимала, что наша известность может сыграть с нами злую шутку", — поделилась воспоминаниями исполнительница.

Несмотря на все трудности, Татьяна Буланова не жалеет о своём решении и даже гордится тем, что смогла преодолеть страх неизвестности. Она неоднократно признавалась, что не общается с Радимовым, несмотря на наличие общего ребёнка.

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