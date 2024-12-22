Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ заявил, что не собирается помогать своей внучке Катерине стать певицей.
По мнению Михаила Боярского, девушке не хватает упорства и умения преодолевать трудности, что, на его взгляд, гораздо важнее таланта. Кроме того, актёр считает, что известная фамилия может стать серьёзным препятствием на пути к сцене.
"Я не стараюсь способствовать продвижению её таланта на большую сцену, поскольку у неё есть один минус, один из самых крупных, это фамилия. Потому что с фамилией Боярская не попадешь никуда. Это, конечно, мешает, её закопают быстрее", — объяснил актёр.
Он напомнил, что его дочери Елизавете Боярской пришлось пройти через множество испытаний, но она смогла выстоять и победить.
Ранее отец Яниса Тиммы поделился своими воспоминаниями об общении с Анной Седоковой.
Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
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