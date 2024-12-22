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Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис Тимма, рассказал, что его сын заблокировал его во всех социальных сетях во время брака с певицей Анной Седоковой.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ он отметил, что исполнительница не только разрушила карьеру спортсмена, но и изолировала его от семьи и друзей.

"Он был влюблён в неё без памяти. Я часто бывал у них дома в Москве, я их хорошо знал. Помню, как на соревнованиях Анна Седокова бросалась мне в объятия и говорила: "Папа, папа…". А потом, в один прекрасный день, она просто сказала, что я ничего не стою, и надо послать этого папу", — поделился отец покойного баскетболиста.

Тело Яниса Тиммы было обнаружено в одном из московских хостелов в ночь на 17 декабря. На заставке своего телефона он оставил номер телефона Анны Седоковой и просьбу позвонить певице.

Ранее Владимир Селиванов раскрыл причину развода с бывшей женой.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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