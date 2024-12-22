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Владимир Селиванов раскрыл причину развода с бывшей женой, у которой пытается отсудить дочь

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Владимир Селиванов рассказал, что причиной их развода с бывшей женой Викторией стали разные интересы.

Владимир Селиванов
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Селиванов

В эфире шоу "Злые языки" на Rutube он поделился, что долгое время они с экс-возлюбленной жили раздельно. Она иногда приезжала к нему в Москву с дочкой.

"Бывают ситуации, когда понимаешь, что человек не подходит тебе, и вам не по пути. Наш брак держался на желании иметь ребёнка. И мы его добились, у нас прекрасная дочь. Мы развелись, и от этого каждый из нас стал только счастливее", — отметил Селиванов.

Звезда сериала "Реальные пацаны" рассказал, что бывшая супруга долго не хотела рассказывать дочери о новой семье отца. Однако через некоторое время он сам признался Еве в своих чувствах.

Сейчас Владимир Селиванов пытается через суд определить местожительство дочери. Он хочет, чтобы она жила вместе с ним.

Ранее Алексей Глызин объяснил, почему ушёл от жены к молодой любовнице.

Уточнения

Владимир Юрьевич Селиванов (род. 22 июля 1985, Лысьва, Пермский край, СССР) (VAVAN) — российский актёр, музыкант, участник КВН. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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