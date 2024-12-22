Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Владимир Селиванов раскрыл причину развода с бывшей женой, у которой пытается отсудить дочь
Доктор Мясников назвал единственный витамин, который нужно принимать
Подарите своей коже новый год красоты с простыми уходовыми секретами
Как разнять дерущихся кошек? Действуйте именно так
Приготовьте запечённую рыбу по-казахски. Она станет настоящим украшением новогоднего стола
Алексей Глызин ушёл от жены и ребёнка к молодой любовнице: я не мог ничего поделать
Спрос на аренду авто вырос на 50%: как изменились предпочтения россиян
5 способов спасти яблоню от трещин на коре

Маколей Калкин из комедии Один дома до сих пор называет Кэтрин О'Хару мамой

1:05
Шоу-бизнес

В 1990 году, когда Маколей Калкин был 10-летним ребёнком, его пригласили на главную роль в фильме "Один дома". После того как рождественская комедия стала хитом, критики и журналисты называли его самым талантливым ребёнком-актёром и пророчили мальчику блестящую карьеру в кино.

Маколей Калкин
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Cinemax_24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маколей Калкин

Однако спустя семь лет его жизнь круто изменилась. Он столкнулся с трудностями, которые оказались сильнее его, рано повзрослел, прошёл через испытание славой и долгие годы боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Но несмотря ни на что, Маколей сумел сохранить тёплые, почти родственные отношения со своей киношной матерью. Калкин до сих пор называет мамой Кэтрин О'Хару, сыгравшую мать Кевина — Кейт. Актёр признаётся, что они часто встречаются, и когда видятся, то ведут себя как настоящие близкие люди.

"Я восклицаю: "Мама!" Кэтрин раскрывает объятия — она говорит: "Сынок!"", — рассказывает актёр.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Российский шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности Аудио 
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Авто
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Сбербанк добился взыскания средств с бельгийского банка
Магнетизм на новом уровне — раскрыты перспективы альтермагнетиков в современных технологиях
Модельер Ив Сен Билан из новогодней комедии подозрительно напоминает российского певца
Морозы и грызуны: спасите свои саженцы от опасности
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР
Могу быть дерзкой и боевой: Лиза Арзамасова разрушает стереотипы о себе
Доктор Малышева ответила на главный вопрос о пользе коллагена
Зарплата в ДНР значительно увеличилась в 2024 году
Крыша нового стадиона Баффало Биллс в США поражает самой большой в мире системой таяния снега
Как заработать на дефектах автомобиля: пример на Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.