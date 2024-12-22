Маколей Калкин из комедии Один дома до сих пор называет Кэтрин О'Хару мамой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 1990 году, когда Маколей Калкин был 10-летним ребёнком, его пригласили на главную роль в фильме "Один дома". После того как рождественская комедия стала хитом, критики и журналисты называли его самым талантливым ребёнком-актёром и пророчили мальчику блестящую карьеру в кино.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Cinemax_24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маколей Калкин

Однако спустя семь лет его жизнь круто изменилась. Он столкнулся с трудностями, которые оказались сильнее его, рано повзрослел, прошёл через испытание славой и долгие годы боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Но несмотря ни на что, Маколей сумел сохранить тёплые, почти родственные отношения со своей киношной матерью. Калкин до сих пор называет мамой Кэтрин О'Хару, сыгравшую мать Кевина — Кейт. Актёр признаётся, что они часто встречаются, и когда видятся, то ведут себя как настоящие близкие люди.

"Я восклицаю: "Мама!" Кэтрин раскрывает объятия — она говорит: "Сынок!"", — рассказывает актёр.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда.



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