Алексей Глызин ушёл от жены и ребёнка к молодой любовнице: я не мог ничего поделать

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Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Глызин откровенно рассказал о том, как ушёл от своей первой жены Людмилы к молодой любовнице. По его словам, он находился под влиянием сильных чувств и не мог противостоять им.

Фото: youtube.com by канал Киносезон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Глызин

В программе "Судьба человека" певец признался, что находился под влиянием этой женщины и даже решился на развод.

"Я, повинуясь непонятному зову, просто взял и рано утром ушёл из дома, где жила моя семья, и отправился к другой женщине. Я понимаю всю низость этого поступка, но не мог ничего с собой поделать", — признался Глызин.

Он хотел снова жениться на своей избраннице, но она не спешила выходить замуж. В итоге она ушла от артиста к гитаристу в другом коллективе. Алексей Глызин был на грани психического срыва, но его спасли музыканты из его группы.

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Уточнения

Алексе́й Серге́евич Глы́зин (род. 13 января 1954, Мытищи, Московская область, СССР) — советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий, Заслуженный артист РФ (2006).



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