Адриана Лима вышла замуж за кинопродюсера после трёх лет отношений

43-летняя бразильская супермодель Адриана Лима, лицо рекламной косметической компании Maybelline, вышла замуж за кинопродюсера Андре Леммерса.
Бывшая "ангел" Victoria's Secret является трижды мамой. От первого брака с баскетболистом у неё есть две дочери. Вместе с Андре Леммерсом они воспитывают совместного двухлетнего сына Сайана.
Недавно в социальной сети Адриана сообщила, что они с Андре поженились после трёх лет отношений.
"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", — подписала модель фото рук с обручальными кольцами на фоне пустыни.
Адриа́на Ли́ма — бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline.
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