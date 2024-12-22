Адриана Лима вышла замуж за кинопродюсера после трёх лет отношений

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43-летняя бразильская супермодель Адриана Лима, лицо рекламной косметической компании Maybelline, вышла замуж за кинопродюсера Андре Леммерса.

Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот канала t.me/novostishowbiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Адриана Лима

Бывшая "ангел" Victoria's Secret является трижды мамой. От первого брака с баскетболистом у неё есть две дочери. Вместе с Андре Леммерсом они воспитывают совместного двухлетнего сына Сайана.

Недавно в социальной сети Адриана сообщила, что они с Андре поженились после трёх лет отношений.

"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", — подписала модель фото рук с обручальными кольцами на фоне пустыни.

Уточнения

Адриа́на Ли́ма — бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline.



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