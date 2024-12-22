Модельер Ив Сен Билан из новогодней комедии подозрительно напоминает российского певца

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Победитель Евровидения-2008 Дима Билан играет в новогоднем фильме ТНТ "Небриллиантовая рука" известного французского модельера.

Фото: Канал t.me/bilanofficial/ by Скриншот канала t.me/bilanofficial/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дима Билан

"31 декабря на ТНТ новогодний телефильм «Небриллиантовая рука», и я, в роли модельера Ив Сен Билана! Интересное перевоплощение!", - написал певец в телеграм.

События фильма будут разворачиваться в вымышленном мире, который напоминает Советский Союз наших дней. Семён Семёнович Горбунков, роль которого исполняет Тимур Батрутдинов, как и в фильме Леонида Гайдая, отправляется в круиз.

В старом Дубае ему накладывают гипс, используя различные санкционные материалы. За героем охотятся Лёлик, которого играет Максим Лагашкин, и Геша, роль которого исполняет Алексей Воробьёв.

Сюжет будет "замешан на "Бондиане", а главный герой из скромного труженика превратится в агента "007-ён Семёнович"

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н — российский певец, автор песен и киноактёр.



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