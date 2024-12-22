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Могу быть дерзкой и боевой: Лиза Арзамасова разрушает стереотипы о себе

1:13
Шоу-бизнес

Исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки" в глазах зрителей предстаёт в образе романтичной и нежной девушки. Однако сама Лиза Арзамасова считает, что это не так.

Лиза Арзамасова, Илья Авербух
Фото: Канал t.me/LizaArzamasova by Скриншот канала t.me/LizaArzamasova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиза Арзамасова, Илья Авербух

Поклонники 29-летней артистки привыкли видеть её в образе тургеневской барышни, и публикации в социальных сетях, наполненные добротой и светом, поддерживают этот образ. Но Арзамасова признаётся, что в жизни она совсем другая.

"Говорят, у меня образ романтической девушки, а я не знаю, что это такое. Он же не из манеры одеваться и общаться складывается. Я — разная девушка. Я — мама двоих деток. Я — романтичная в романтичной ситуации. Я — трудолюбивая, могу быть и боевой, и дерзкой, если ситуация того требует", — делится она.

Напомним, Лиза Арзамасова замужем за фигуристом Ильёй Авербухом. В августе этого года у пары родилась дочь Лия. Актриса отмечает, что ей приходится совмещать материнство и актёрскую деятельность, но если бы пришлось выбирать что-то одно, она бы предпочла остаться с детьми.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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