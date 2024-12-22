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Дорохов заявил Петрову, что его часики тикают, а Оскар, в отличие от Борисова, не светит

1:01
Шоу-бизнес

Зарубежные СМИ прогнозируют, что российский актёр Юра Борисов может получить номинацию на премию "Оскар". Эта новость стала поводом проверить реакцию Александра Петрова, ставшего гостем нового выпуска шоу "Кстати".

Александр Петров
Фото: Канал t.me/kstatishow/ by Скриншот видео канала t.me/kstatishow/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Петров

Один из ведущих, Сергей Дорохов, с сарказмом отметил, что Петрову тоже пора побороться за "Оскар".

"Саш, видал там Юра Борисов на "Оскар" номинирован? Класс вообще, молодец он, конечно. А у тебя как? Часики тикают, надо уже как-то брать себя в руки, наверное, что-то делать" — обратился он к Петрову.

Дорохов язвительно добавил, что часики тикают, и надо бы что-то предпринимать, чтобы не отставать от более успешных коллег.

"У меня все супер", — поспешил ответить Александр.

Петров выразил восхищение достижениями Борисова, признался, что завидует белой завистью. Назвал фильм "Анора" шедевром и призвал поаплодировать Юре Борисову, как лучшему актёру.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в российский актёр театра, кино и телевидения. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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