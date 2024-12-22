Дорохов заявил Петрову, что его часики тикают, а Оскар, в отличие от Борисова, не светит

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зарубежные СМИ прогнозируют, что российский актёр Юра Борисов может получить номинацию на премию "Оскар". Эта новость стала поводом проверить реакцию Александра Петрова, ставшего гостем нового выпуска шоу "Кстати".

Фото: Канал t.me/kstatishow/ by Скриншот видео канала t.me/kstatishow/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров

Один из ведущих, Сергей Дорохов, с сарказмом отметил, что Петрову тоже пора побороться за "Оскар".

"Саш, видал там Юра Борисов на "Оскар" номинирован? Класс вообще, молодец он, конечно. А у тебя как? Часики тикают, надо уже как-то брать себя в руки, наверное, что-то делать" — обратился он к Петрову.

Дорохов язвительно добавил, что часики тикают, и надо бы что-то предпринимать, чтобы не отставать от более успешных коллег.

"У меня все супер", — поспешил ответить Александр.

Петров выразил восхищение достижениями Борисова, признался, что завидует белой завистью. Назвал фильм "Анора" шедевром и призвал поаплодировать Юре Борисову, как лучшему актёру.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в — российский актёр театра, кино и телевидения.



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