Новая эпоха в жизни Ивлеевой: путешествия по русскому Северу и старинные фолианты

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно Настя Ивлеева неожиданно объявила, что вышла замуж второй раз. Её избранником стал дальний родственник Михалковых-Кончаловских, бизнесмен и телеведущий Филипп Бегак.

Фото: Канал t.me/ivleeva360 by Скриншот канала t.me/ivleeva360, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книги

Настя и Филипп оформили свои отношения в Мурманске, и провели свадебное путешествие на бескрайнем заснеженном Севере.

На днях блогерша показала подписчикам подарки от нового мужа. Фотографии этих презентов она опубликовала в своём микроблоге. К удивлению фанатов, это оказались не украшения или фирменные сумки, а старые книги.

"Подарки от душного мужа", — написала Ивлеева, намекнув, что быть замужем за ведущим телеканала "Культура", значит подтягивать свою эрудицию.

Спустя несколько часов Настя дополнила свой пост, написав:

"Девочки, просто у меня началась новая эра".

Неужели из безбашенной девчонки "Настюшка-опасность" Ивлеева хочет трансформироваться в образованную, утончённую леди?

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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