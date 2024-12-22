Новая эпоха в жизни Ивлеевой: путешествия по русскому Северу и старинные фолианты

Не так давно Настя Ивлеева неожиданно объявила, что вышла замуж второй раз. Её избранником стал дальний родственник Михалковых-Кончаловских, бизнесмен и телеведущий Филипп Бегак.
Настя и Филипп оформили свои отношения в Мурманске, и провели свадебное путешествие на бескрайнем заснеженном Севере.
На днях блогерша показала подписчикам подарки от нового мужа. Фотографии этих презентов она опубликовала в своём микроблоге. К удивлению фанатов, это оказались не украшения или фирменные сумки, а старые книги.
"Подарки от душного мужа", — написала Ивлеева, намекнув, что быть замужем за ведущим телеканала "Культура", значит подтягивать свою эрудицию.
Спустя несколько часов Настя дополнила свой пост, написав:
"Девочки, просто у меня началась новая эра".
Неужели из безбашенной девчонки "Настюшка-опасность" Ивлеева хочет трансформироваться в образованную, утончённую леди?
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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