Юра Борисов раскрыл свои отношения с Марком Эйдельштейном

Актёр Юра Борисов в своём интервью зарубежному изданию GQ поделился, что не может представить свою жизнь в США без своего коллеги Марка Эйдельштейна. Он рассказал о своей дружбе с молодым актёром, которая зародилась на съёмочной площадке фильма "Анора".

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов вместе снялись в фильме, который получил положительные отзывы кинокритиков и был удостоен "Золотой пальмовой ветви" на 77-м Каннском кинофестивале. Актёр не скрывает, что во время съёмок они с Марком стали настоящими друзьями.

"Я не могу представить этот фильм без Марка. Я не могу представить свою работу, свою роль и свою жизнь в США в этот период без него. Он очень дорог и важен для меня — как для меня лично, так и для этого фильма, каким я его вижу", — заявил артист.

Сообщается, что картина Шона Бейкера, в которой снялись российские актёры, может получить номинацию на престижную кинопремию "Оскар".

Ранее Екатерина Стриженова поделилась фотографией своей младшей дочери.

Уточнения

Юрий Александрович Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра, кино и телевидения.





Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.



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