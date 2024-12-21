Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в своём личном блоге поделилась семейными снимками с празднования 24-летия младшей дочери Александры.
Екатерина рассказала, что рождение девочки стало для них с супругом настоящим счастьем, так как они уже запланировали именно вторую беременность.
"Пусть твои планы по жизни сбываются как можно чаще! Ты добрый, цельный человек с сильным характером, который всегда добивается поставленных целей! Но самое главное, я хочу, чтобы ты просто была счастлива — это тоже не каждому дано", — написала Стриженова.
Александра решила не идти по стопам родителей и окончила экономический факультет МГУ. Известно, что её работа не связана с шоу-бизнесом.
После свадьбы с юристом Антоном Чурековым девушка стала реже появляться в обществе со знаменитыми родителями, предпочитая вести закрытый образ жизни.
Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева отказала молодой певице в совместной песне.
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая.
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