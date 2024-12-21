Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в своём личном блоге поделилась семейными снимками с празднования 24-летия младшей дочери Александры.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Стриженовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Стриженова с мужем, дочерьми и внуком

Екатерина рассказала, что рождение девочки стало для них с супругом настоящим счастьем, так как они уже запланировали именно вторую беременность.

"Пусть твои планы по жизни сбываются как можно чаще! Ты добрый, цельный человек с сильным характером, который всегда добивается поставленных целей! Но самое главное, я хочу, чтобы ты просто была счастлива — это тоже не каждому дано", — написала Стриженова.

Александра решила не идти по стопам родителей и окончила экономический факультет МГУ. Известно, что её работа не связана с шоу-бизнесом.

После свадьбы с юристом Антоном Чурековым девушка стала реже появляться в обществе со знаменитыми родителями, предпочитая вести закрытый образ жизни.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева отказала молодой певице в совместной песне.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.