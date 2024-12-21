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Надежда Кадышева отказалась записывать песню с MIA BOYKA: что случилось

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица MIA BOYKA, настоящее имя которой Мария Бойко, поделилась, что хотела записать совместный трек с Надеждой Кадышевой, но столкнулась с отказом.

MIA BOYKA
Фото: youtube.com by канал РАНДЫЧ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
MIA BOYKA

Оказалось, что народная артистка России выдвинула условие, которое её молодая коллега не смогла выполнить.

"Надежда Кадышева настаивала на том, чтобы я спела дуэтом с её сыном, и только после этого она рассмотрит возможность совместной работы. Я не согласилась на это, и, как мне объяснили, она не хочет гастролировать, так как уже устала от выступлений", — рассказала Mia в программе "Сплетни-шейкер".

При этом Мария подчеркнула, что не собирается уговаривать артистку выступать вместе и не обижается на неё, учитывая, что она выразила своё нежелание.

Также Бойко сообщила, что после скандала с девочкой-квадробером от неё отвернулись некоторые коллеги по шоу-бизнесу. Однако она сама решила не поддерживать общение с теми, кто не поддержал её.

Ранее стало известно о судьбе любимого пса Яниса Тиммы.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Лениногорский район, Татарская АССР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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