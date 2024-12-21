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Раскрыта судьба любимого пса Яниса Тиммы, оставшегося в США

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Близкий друг Яниса Тиммы, блогер Марк Пугачёв, рассказал о судьбе любимого пса спортсмена, который остался в США. Он сообщил, что взял собаку на время, чтобы затем отправить её в Латвию к родному отцу баскетболиста.

Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

По словам Марка, перед отъездом Янис Тимма оставил пса на передержку до 20 декабря, так как к этому времени планировал вернуться в США.

"Бу, лучший друг Яниса, не плачь. Как ты, родной? Какой же ты хороший, какой же ты большой. К папочке поедешь", — обратился Пугачёв к собаке.

Янис Тимма был найден мёртвым в Москве в ночь на 17 декабря. Сообщается, что незадолго до своей смерти мужчина употреблял алкоголь и пытался связаться с бывшей женой, певицей Анной Седоковой.

Похороны баскетболиста пройдут в Риге на следующей неделе.

Ранее певица Мари Краймбрери поделилась своими мыслями о критике.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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