Певица Мари Краймбрери столкнулась с критикой: певичка одного дня

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Певица Мари Краймбрери не скрывает, что часто сталкивается с критикой в свой адрес из-за отсутствия музыкального образования.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мари Краймбрери

В подкасте "По каверочку" она поделилась, что не только слушатели, но и коллеги по цеху высказывают негативные отзывы о её творчестве.

"Говорят одно и то же: "Бездарная, куда лезет, певички одного дня, достали, молодёжь никчемная". Разное было", — рассказывает артистка.

Мари Краймбрери отмечает, что сама не любит только плохих людей — тех, кто позволяет себе вести себя неподобающе. При этом она подчеркивает, что даже если кто-то плохо поёт, но делает это искренне и от всего сердца, то в этом нет ничего страшного. И наоборот, человек может писать отличную музыку, но при этом быть негодяем.

Певица также призналась, что не знает нот и поэтому наигрывает музыку на слух.

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Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения.



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